التوقيع على إتفاقية تعاون بين هيئة وسيط الجمهورية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان

وقعت هيئة وسيط الجمهورية اليوم على إتفاقية تعاون مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان لتعزيز سبل التعاون بين الهيئتين.

مراسيم الإتفاقية جرت في العاصمة بحضور كل من كريم يونس، وسيط الجمهورية وكذا بوزيد لزهاري رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان.

وذلك خلال لقاء تناول موضوع “ضبط قواعد الاختصاص في مجال معالجة العرائض وآلية التعاون بين الهيئتين”.

وبالمناسبة إعتبر كريم يونس أن الاتفاقية آلية عملية لتفعيل التعاون بين الهيئتين، من خلال تبادل العرائض بين الهيئتين.

وهذا متى كان هناك سوء توجيه من طرف المواطن لعريضتهعلى حد قوله.

كما اشار كريم يونس إلى أنه “ليس من اليسير في بعض المسائل الفصل بين الاختصاصات سواء ما تعلق بالحقوق أو الحريات”.

واضاف كريم يونس ان “العمل على وضع شباك موحد في كل ولاية يعمل في هذا الإطار إلى جانب تشكيل لجنة مشتركة تشكل آلية للسهر على تنفيذ بنود الاتفاقية”.

من جهته، أكد لزهاري أن بناء دولة القانون يمر عبر توفير جملة من “الأبواب يطرقها المواطن عندما يتم المساس بحقوقه وكرامته”.

وأأكد لزهاري ان الإرادة السياسية للدولة على أعلى مستوى في هذا المجال من خلال رئيس الجمهورية، الذي أكد أن حقوق الإنسان يتواجد “في قلب سياسته واهتمامه”.