التوقيع على إتفاقية لتجسيد مشروع مستشفى “الجزائري- القطري- الألماني” غدا

سيتم غدا الخميس التوقيع على إتفاقية تجسيد مشروع مستشفى “الجزائري- القطري- الألماني”.

ويأتي ذلك في إطار التعاون والشراكة بين الجزائر ودولة قطر في مجال الصحة.

وكان وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الحق سايحي، قد كشف عن موعد استلام المستشفى الجزائري القطري الألماني كاملا . خلال لقاء خاص مع تلفزيون “النهار”، أنه بعد سنة إلى سنة ونصف سيتم تسليم أجزاء من هذا المستشفى، بينما سيتم استلامه كاملا بعد سنتين. بعد التوقيع على الإتفاقية بين الجانبين الجزائري والقطري.

وأفاد المسؤول الأول عن قطاع الصحة، بأن المستشفى الجزائري القطري الألماني سيتوفر على 300 سرير. مضيفا بأن المستشفى سيتكفل بعدة تخصصات جديدة مثل الخاصة بأمراض القلب والسكري.

وبخصوص أطباء المستشفى “الجزائري-القطري-الألماني”، ذكر بأنهم سيكونوا ألمانيين وقد يتم توظيف جزائريين.