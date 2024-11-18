التوقيع على إطار البرمجة الْقُطْرِيَّة بين الجزائر ومنظمة الفاو

أشرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يوسف شرفة، اليوم الإثنين، على مراسم التوقيع على اطار البرمجة الْقُطْرِيَّة CPP للفترة الممتدة من 2023 إلى 2027.

وحسب بيان للوزارة، وقع على اطار البرمجة القطرية، الأمين العام لوزارة الفلاحة، حميد بن ساعد. وممثلة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو” في الجزائر، ايرينا بوتود.

ويعد “اطار البرمجة الْقُطْرِيَّة” المبرم اليوم، الثالث من نوعه الذي وقع بين الجزائر ومنظمة الفاو.

ويحدد اطار الشراكة الاستراتيجية في المجالات ذات الأولوية بالنسبة للجزائر، مما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة لعام 2023.

ويمثل اطار البرمجة الْقُطْرِيَّة تتويجا للعمل التشاركي الذي جند عدة قطاعات وزارية لإعداد المحاور والأهداف المسطرة من طرف هذه القطاعات.

وتشمل الأولويات المحددة في هذا الإطار، الرفع من الإنتاج والانتاجية الفلاحية، وتطوير سلاسل القيمة الفلاحية واستدامة الموارد الطبيعية، التغيرات المناخية.

بالإضافة إلى اعداد استراتيجية لتحسين الصحة البيطرية لاسيما الوقاية ومكافحة الأمراض الحيوانية الناجمة عن أثار التغيرات المناخية والعابرة للحدود. وغيرها من المجالات التي سيشملها اطار الشراكة التقنية الجديد بين الجزائر ومنظمة الفاو.

ومن ضمن مهام اطار البرمجة الْقُطْرِيَّة كذلك المساهمة في دعم البرامج والاستراتيجيات الوطنية.

ويأتي ذلك، من خلال تقديم أفضل الممارسات المبتكرة واعتماد المعايير الدولية مع الخبرات الوطنية والإقليمية خلال السنوات الأربعة القادمة.