التوقيع على إعلان إنشاء الفضاء العربي-الأمريكي اللاتيني للحوار البرلماني

تم اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، التوقيع على إعلان إنشاء الفضاء العربي-الأمريكي اللاتيني، بين الاتحاد البرلماني العربي وبرلمان عموم أمريكا اللاتينية والكاريبي “البارلاتينو”.

ووقع الإعلان كل من رئيس الاتحاد، رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، ورئيس برلمان عموم أمريكا اللاتينية، رولاندو باتريسيو غونزالس، بحضور نائب رئيس برلمان عموم أمريكا الوسطى البرلاسان، غاليارمو دانييل أورتيغا، والوفد المرافق له والأمين العام لاتحاد مجلس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، محمد قريشي نياس.

إضافة إلى سفراء، ممثلي الدول العربية ودول أمريكا اللاتينية المعتمدين بالجزائر وممثلين عن وزارة الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية.

وفي كلمته الافتتاحية خلال مراسيم التوقيع، أكد بوغالي على أن “تأسيس هذا الفضاء يمثل خطوة واعدة. نحو إقامة إطار دائم للتشاور والتنسيق بين الدول العربية ودول أمريكا اللاتينية في مختلف الميادين السياسية والاقتصادية والثقافية والبرلمانية. بما يخدم المصالح المشتركة لشعوبنا ويعزز صوتنا في الساحة الدولية”.

وأبرز في ذات السياق، على أن “التعاون جنوب-جنوب لم يعد خيارا. بل ضرورة ملحة

لمواجهة التحديات المشتركة وتحقيق التنمية العادلة وتعزيز قيم السلام والعدالة

والكرامة الإنسانية”.

وجدد بوغالي في الختام الترحيب بجميع الحضور. معربا عن تمنياته للفضاء ب”النجاح وتحقيق المرام والقيم السامية الذي أنشأ لأجلها ولشراكتنا مزيدا من الازدهار والتضامن”.

من جهته، سلط رولاندو باتريسيو غونزالس، الضوء على جهود برلمان أمريكا اللاتينية والكاريبي في تعزيز العلاقات مع مناطق أخرى. بما في العالم العربي.

وأشار في هذا السياق، إلى أهمية “إنشاء منصة للحوار والتشاور بين البرلمانيين من مختلف المناطق” كون “القضايا التي تهم جميع الدول يجب أن تحل من خلال

المشاركة والتشاور”.

مؤكدا على “أهمية العمل المشترك لمواجهة التحديات العالمية على غرار القضايا السياسية والاقتصادية والبيئية”.

وأعرب بالمناسبة، عن امتنانه للجزائر على استضافة هذا الحدث المهم، مبرزا “أهمية العمل المشترك لبناء مستقبل أكثر عدالة وسلاما”.

يشار إلى أن رئيس برلمان عموم أمريكا اللاتينية، رولاندو باتريسيو غونزالس، قد شارك أمس الأحد في أشغال المؤتمر ال38 للاتحاد البرلماني العربي كعضو مراقب.