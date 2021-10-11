التوقيع على اتفاقيات بين مجمع سوناطراك ومراكز للبحث العلمي

يشرف وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب ووزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بنزيان، غد الثلاثاء بمقر الإدارة المركزية للبحث والتطوير لمجمع سوناطراك ببومرداس، على افتتاح الورشة المخصصة لبحث سبل ووسائل التعاون بين سوناطراك والمؤسسات الجامعية في مجال البحث والتطوير التكنولوجي في قطاع المحروقات.

وحسب بيان الوزارة، فإن هذه الورشة، التي ستجمع بين عشر (10) جامعات وستة (06) مراكز للبحث العلمي الوطنية، ستكون مناسبة للتوقيع على خمسة عشر اتفاقية في مجال البحث والتطوير التكنولوجي بين سوناطراك والمؤسسات الجامعية ذات الخبرة في مجال البحث والتطوير.