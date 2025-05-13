أشرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، بجمهورية سلوفينيا، على مراسم التوقيع على اتفاقيات تعاون بين الجزائر وسلوفينيا.

وحسب ما نشرته رئاسة الجمهورية، فقد أشرف الرئيس تبون، رفقة الوزير الأول لجمهورية سلوفينيا، روبرت غولو، على مراسم التوقيع على اتفاقيات تعاون بين الجزائر وسلوفينيا.

ويتعلق الأمر بالتوقيع على مذكرة تفاهم حول إنشاء آلية للمشاورات السياسية. وكذا مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية ونظيرتها السلوفينية في مجال التعاون الشرطي.

كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال النقل البحري. وكذا مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال الفضاء لأغراض سلمية. ومذكرة تفاهم بين غرفة التجارة والصناعة الجزائرية ونظيرتها

السلوفينية.

كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري ونظيره السلوفيني.

وأشرف رئيس الجمهورية، رفقة الوزير الأول لجمهورية سلوفينيا، روبرت غولو، على التوقيع على إعلان مشترك بين الجزائر وسولوفينيا.

هذا واستقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، من طرف رئيسة جمهورية سلوفينيا بساحة الكونغرس بالعاصمة ليوبليانا.

وبعد الاستقبال الرسمي الذي خص به رئيس الجمهورية من طرف نظيرته السلوفينية. استمع الرئيسان إلى النشيدين الوطنيين ليستعرضا بعدها تشكيلة من الحرس الجمهوري أدت لهما التحية الشرفية.

كما قام رئيس الجمهورية، بوضع اكليلا من الزهور أمام النصب التذكاري المخلد لروح ضحايا الحروب بساحة الكونغرس بليوبليانا.

وشرع الرئيس تبون، أمس الإثنين، في زيارة دولة إلى جمهورية سلوفينيا، بدعوة من نظيرته ناتاشا بيرتس موسار.