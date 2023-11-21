التوقيع على اتفاقيات تعاون بين الجزائر وتركيا في هذه المجالات

أشرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، على توقيع اتفاقيات ثنائية بين الجزائر وتركيا.

وتم توقيع اتفاقية تعاون بين وكالة الأنباء الجزائرية ووكالة الأناضول.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين الوكالة الفضائية الجزائرية ووكالة الفضاء التركية للتعاون. في مجال استخدام علوم وتكنولوجيات الفضاء للأغراض السلمية.

وتم أيضا اتفاقية تعاون بين شركتي سوناطراك وبوتاش فيما يخص عقد وشراء الغاز الطبيعي المميع.

كما تم توقيع بروتوكول تعاون في مجال الأرشيف. واتفاقية توأمة بين المؤسسة الاستشفائية المتخصصة في الحروق الكبرى بزرالدة ومستشفى مدينة باتشاك باسطنبول.

وتم التوقيع على اعلان وزاري مشترك حول نية التوقيع على اتفاق تجارة تفاضلي الجزائري التركي.

كما تم توقيع اتفاق تعاون في مجال حماية المستهلك وملاحظة وتفتيش السوق ومراقبة نوعية الانتاجات والخدمات.

وتم توقيع مذكرة تفاهم في مجال البيئة. واتفاق حول الانتاج السينمائي المشترك.

كما تم التوقيع على بروتوكول تعاون في مجال المنح الدراسية للتعليم العالي. ومذكرة تفاهم للتعاون في ميدان التشريفات.

وفي الأخير تم التوقيع على الاعلان المشترك للاجتماع الثاني لمجلس التعاون الرفيع المستوى بين الجزائر وتركيا.