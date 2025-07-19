التوقيع على اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين الجزائر وزيمبابوي 

وقع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم رفقة رئيس جمهورية زيمبابوي على اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين.

وأشرف الرئيس تبون رفقة نظيره الزيمبابوي على مراسم التوقيع على اتفاق بين غرفتي التجارة والصناعة الجزائرية والزيمبابوية.

وتم التوقيع على مذكرة تفاهم بين الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار والوكالة الزيمبابوية للاستثمار والتنمية

كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال التعليم والتكوين التقني والمهني بين الجزائر وزيمبابوي.

ووقع كمال بداري على اتفاق في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين الجزائر وزيمبابوي.

وتم التوقيع على اتفاق في مجال السياحة بين الجزائر وزيمبابوي.

في حين تم التوقيع على مذكرة التفاهم في مجال الأرشيف بين الجزائر وزيمبابوي

وفي الأخير وقعت الجزائر وزيمبابوي على المحضر النهائي للدورة الـ 4 للجنة المشتركة الدائمة للتعاون بين الجزائر وزيمبابوي