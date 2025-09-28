التوقيع على اتفاقية إطار بين “اتصالات الجزائر” ومديرية الشباب والرياضة لسطيف

وقّعت مؤسسة “اتصالات الجزائر” ومديرية الشباب والرياضة لولاية سطيف،اتفاقية إطار، يتم بموجبها وضع مركز المهارات التابع لاتصالات الجزائر بسطيف تحت تصرّف الشباب من حاملي المشاريع المبتكرة، والشركات الناشئة، والطلبة والجامعيين المهتمين بمجالات الرقمنة والتكنولوجيات الحديثة.

تم توقيع هذه الاتفاقية بمركز المهارات لسطيف من قبل مدير الشباب والرياضة لولاية سطيف،جمال زبدي والمدير العملياتي لاتصالات الجزائر بنفس الولاية. عبد الحكيم موساوي، بحضور ممثلين عن السلطات المحلية، و المديرالولائي للبريد والمواصلات السلكية و اللاسلكية، وإطارات اتصالات الجزائر وكذا ممثلين عن الحركة الجمعويةومدراء دور الشباب بالولاية.

وبموجب هذه الاتفاقية، سيستفيد الشباب الناشط في مجالات الرقمنة والتكنولوجيات الحديثة مجانًا من مختلف المزايا والمرافق الحديثة التي يوفّرها هذا الصرح العلمي والمعرفي، لا سيما: الورشات التدريبية والتكوينية. التي يشرف عليها خبراء جزائريون وأجانب في مجالات الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء. والأمن السيبراني، والحوسبة السحابية.

كما سيتمكن هؤلاء الشباب من استغلال الفضاءات التشاركية المتوفرة، ومخبر الذكاء الاصطناعي، لاكتساب المهارات، وإثراء معارفهم. وتجسيد أفكارهم المبتكرة، تحقيقًا لطموحاتهم وتجسيدًا لمشاريعهم.

للتذكير، تأتي هذه الشراكة لتعزّز سلسلة الاتفاقيات السابقة التي أبرمها مركز المهارات مع مؤسسات جامعية وهيئات عمومية مرموقة تُعنى بالرقمنة والتكنولوجيات المتقدمة، مما يعكس التزام “اتصالات الجزائر” المتواصل بالإسهام في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي خدمة للشباب والاقتصاد الوطني.