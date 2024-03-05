تم اليوم الثلاثاء، التوقيع على اتفاقية إطار بين اتصالات الجزائر واتصالات الجزائر الفضائية (ATS).

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون الوثيق بين المؤسستين من أجل تطوير الاتصال في البلاد وتحديث البنى التحتية للاتصالات.

وقد تمت مراسم التوقيع بمقر المديرية العامة لاتصالات الجزائر، بحضور عادل بن تومي، الرئيس المدير العام لاتصالات الجزائر. وياسين صلاحي، الرئيس المدير العام لاتصالات الجزائر الفضائية، وطاقمي العمل التابعين لهما.

وأعربا عن إرادتهما المشتركة والتزامهما بتعزيز التعاون بين كلتا المؤسستين العموميتين. بهدف تقديم وتوفير خدمات وحلول اتصالات عالية الجودة بشكل مشترك.

وتشمل اتفاقية الإطار عدة جوانب تهدف إلى تعزيز خدمات الاتصالات في الجزائر. على غرار إطلاق عروض موجهة للمحترفين ودمج حلول تكنولوجية عالية الأداء. وتحديث البنية التحتية للشبكة لفائدة الزبائن المهنيين B2B.

وتعكس هذه الشراكة التزام المؤسستين المستمر بتقديم حلول مبتكرة وموثوقة، مع المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للوطن.