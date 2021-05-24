التوقيع على اتفاقية إطار بين وزارة الثقافة والمؤسسة الوطنية للفنون المطبعية

01 – إنشاء معارض قارّة للكتاب لصالح المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية على مستوى فضاءات المكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى مايلي:

02 – يخصّص فضاء داخل كل مكتبة رئيسية للمطالعة العمومية لعرض كُتب تقترحها المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية لهذا الغرض.

03 – تكثيف التنشيط حول الكتاب وتقريبه من المواطن عبر المكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية.

04 – خلق فضاء قارّ للقاء بين المؤلّف والقارئ محليا وتمكين القارئ المحلي من الاحتكاك بمختلف الكُتّاب.