تم اليوم الإثنين، بمقر المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، التوقيع على اتفاقية إطار بين وزارة الثقافة والمؤسسة الوطنية للفنون المطبعية.
وجرى ذلك بإشرافٍ من وزيرة الثّقافة والفنون مليكة بن دودة، وبحضور رضا تير، رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى مايلي:
01 – إنشاء معارض قارّة للكتاب لصالح المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية على مستوى فضاءات المكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية.
02 – يخصّص فضاء داخل كل مكتبة رئيسية للمطالعة العمومية لعرض كُتب تقترحها المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية لهذا الغرض.
03 – تكثيف التنشيط حول الكتاب وتقريبه من المواطن عبر المكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية.
04 – خلق فضاء قارّ للقاء بين المؤلّف والقارئ محليا وتمكين القارئ المحلي من الاحتكاك بمختلف الكُتّاب.
05 – تمكين المواطن من الاطّلاع على الكتاب المنشور في الجزائر واكتشاف مستجدّات مجال النّشر.
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