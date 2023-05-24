التوقيع على اتفاقية بين اتصالات الجزائر ومؤسسة إيني enie

وقعت إتصالات الجزائر اليوم على اتفاقية مع المؤسسة الوطنية للصناعات الإلكترونية، على مستوى مقر المديرية العامة لاتصالات الجزائر.

وحضر مراسيم التوقيع على الاتفاقية كل من قنديل باية، الرئيسة المديرة العامة للمؤسسة الوطنية للصناعات الإلكترونية وعادل بن تومي، الرئيس المدير العام لاتصالات الجزائر.

وتتعلق هذه الإتفاقية بجميع الفرص المتاحة من خلال تنوع النشاطات والإمكانات التقنية والتكنولوجية التي يتمتع بها كلا الطرفين.

بالإضافة إلى تزويد اتصالات الجزائر بمختلف المنتجات، على غرار الأجهزة الإلكترونية، المعدات الكهربائية، الطاقة الشمسية الكهروضوئية، استرجاع النفايات وغيرها.

يندرج هذا في إطار الجهود التي تبذلها اتصالات الجزائر من أجل إرساء علاقة شراكة مستدامة ومربحة مع مختلف المؤسسات الجزائرية.