التوقيع على اتفاقية بين المعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري والمؤسسة العمومية للتلفزيون

تم اليوم الخميس التوقيع على اتفاقية إطار بين المعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري والمؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري.

التوقيع على الاتفاقية جرى بمقر المعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري ببرج الكيفان بالعاصمة، بحضور وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، عمار بلحيمر، وإطارات وزارة الثقافة والفنون.

الاتفاقية التي تدخل في إطار الشراكة الدائمة بين وزارتي الثقافة والفنون والاتصال، ترتكز على تبادل الخبرات في مجال التدريب الثقافي والفني والتقني بين المؤسستين، وتنمية القدرات التدريبية للموارد البشرية في قطاع السمعي البصري في الجزائر.

وتسمح الاتفاقية لطلبة وخريحي المعهد العالي بالمشاركة في الانتقاءات التي تجريها المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري للأعمال التي ينتجها، بالإضافة إلى فتح أبواب التلفزيون لهم قصد التربص وممارسة العمل التقني المرتبط بالسّمعي البصري.

وتأتي الشراكة بين المؤسستين في إطار رفع مستوى التأطير والتكوين في المعاهد والمدارس التابعة لوزارة الثقافة والفنون بعد توصيات السيدة الوزيرة مليكة بن دودة بضرورة إيلاء الأهمية للجانب التطبيقي.