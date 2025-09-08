التوقيع على اتفاقية تعاون بين الجزائر وأوغندا

تم اليوم الإثنين، التوقيع على على اتفاقية تعاون بين الجزائر وأوغندا، حيث وقعها كل من وزير المالية عبد الكريم بو الزرد ووزير المالية والتخطيط والتنمية الإقتصادية الأوغندي ماتيا كاسايجا.

وجرت مراسم التوقيع بمقر الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية. وبحضور كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلفة بالشؤون الافريقية والمدير العام للوكالة الجزائية للتعاون الدولي.

