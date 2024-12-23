التوقيع على اتفاقية تعاون بين الجمارك الجزائرية ونظيرتها الليبية

تم اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة التوقيع على اتفاقية تعاون بين المديرية العامة للجمارك الجزائرية ونظيرتها الليبية.

وتندرج هذه الاتفاقية في سياق تفعيل التعاون الإداري المتبادل بين الجانبين. من خلال بحث سبل التنسيق وتعزيز التعاون الثنائي المتبادل بينهما في العديد من المجالات التي تعنى بالشأن الجمركي. لا سيما في التكوين وتبادل الخبرات بين جهازي الجمارك للبلدين. كما يهدف هذا اللقاء التنسيقي لتعزيز التعاون في مجال مكافحة التهريب وشتى أشكال الجريمة المنظمة العابرة للحدود.

للإشارة، كان المدير العام للجمارك الجزائرية اللواء عبد الحفيظ بخوش، قد استقبل اليوم اللواء موسى علي محمد، المدير العام لمصلحة الجمارك اللّيبية، والوفد المرافق له الذي شرع في زيارة عمل إلى الجزائر ابتداءً من يوم أمس الأحد.