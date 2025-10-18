التوقيع على اتفاقية تعاون بين المحكمة العليا والجمارك اليوم

سيتم اليوم السبت، التوقيع على اتفاقية تعاون بين المحكمة العليا والمديرية العامة للجمارك، والتي تشكل إطارًا مرجعيًا لتنفيذ برنامج عمل مشترك يتضمن تبادل الخبرات، وتنظيم لقاءات وأيام دراسية ودورات تكوينية بصفة منتظمة، لدعم القدرات التأهيلية في المجال الجمركي.

ويأتي هذا خلال أشغال اليوم الدراسي الذي انطلقت فعالياته صباح اليوم السبت، بمقر المحكمة العليا. والموسوم بـ: “الطعن بالنقض في المادة الجمركية”.

وأوضحت مصالح الجمارك، أن هذه الخطوة جاءت في في إطار تعزيز أواصر التعاون المؤسساتي بين المحكمة العليا والمديرية العامة للجمارك.

