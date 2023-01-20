التوقيع على اتفاقية تعاون بين مجلس التجديد الاقتصادي ومنظمة أرباب العمل الموريتانية

وقع مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري على اتفاقية تعاون مع منظمة أرباب العمل الموريتانية حسب ما علم من منظمة رجال الأعمال الجزائرية.

مراسيم التوقيع جاءت على هامش معرض المنتجات الجزائرية بنواكشط حيث وقع كل من رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري كمال مولى، ورئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد.

وتشارك الجزائر في معرض المنتجات الجزائرية بموريتانية الذي سيتواصل إلى غاية 24 جانفي. والهدف من هذا المعرض “التعريف بالمنتجات الجزائرية ذات الجودة العالية بمختلف قطاعاتها الاقتصادية وكذا الترويج لها في هذا البلد الشقيق”.

كما تشكل هذه التظاهرة “فرصة سانحة للشركات الجزائرية لإقامة وربط شراكات مثمرة”, وفقا لذات المصدر.