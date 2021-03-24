التوقيع على اتفاقية تعاون بين وزارة التعليم العالي والوزارة المكلفة بالمؤسسات الناشئة

وتتعلق هذه الإتفاقية بمرافقة الطلبة الجامعيين وحاملي الشهادات الجامعية في إنشاء مؤسسات ناشئة.

كما تهدف إلى مرافقة الطلبة منذ السنوات الأولى لتكوينهم وتشجيعهم على التفكير في تصميم مشاريعهم الخاصة والابتكار وصولا إلى إنشاء مؤسساتهم.

وبالمناسبة كذلك قدم نورالدين واضح مدير بوزارتنا عرضا بعنوان”إجراءات منح علامة المؤسسات الناشئة والمشاريع المبتكرة والحاضنات”.

ومن جهته، قدم سلواتشي هشام سفيان مدير التطوير التكنولوجي والابتكار لدى المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي عرضا.

وجاء هذا العرض بعنوان”استراتيجية الحاضنات الجامعية في قطاع التعليم العالي في زمن اقتصاد المعرفة” .