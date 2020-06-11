التوقيع على اتفاقية تقديم الدعم والمرافقة والمساعدة للهيئات والمؤسسات التابعة لـ3 قطاعات وزارية

أشرف اليوم الخميس، وزير البريد، إبراهيم بومزار، ووزير المؤسسات الصغيرة، ياسين جريدان، والوزير المنتدب المكلف بالحاضنات، نسيم ضيافات، على توقيع اتفاقية خلق إطار تعاوني يرمي لحث الهيئات والمؤسسات التابعة للقطاعين على تقديم الدعم والمرافقة والمساعدة، وفقا للأحكام القانونية والتنظمية السارية المفعول.

وحسب بيان الوزارة، من شأن هذه الاتفاقية تشجيع أفكار و مشاريع الشباب، لاسيما المؤسسات المصغرة المستفيدة من جهاز الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، في مجال البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، لاسيما فيما يخص مشاريع عصرنة شبكة الاتصالات بالولايات.

وستسمح هذه الإتفاقية بتفعيل نمط المناولة كأداة فعالة من أجل تشجيع الشباب الحاملين للمشاريع الاقتصادية والاستثمارية في مجال البريد و المواصلات السلكية واللاسلكية، لاسيما المؤسسات المصغرة المستفيدة من جهاز الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، وكذا خلق الثروة ومناصب الشغل، إضافة إلى التحكم و كتساب المهارات الفنية في مجال دقيق كمجال الاتصالات.

للإشارة، فإن هذه الإتفاقية تندرج في إطار المساعي الرامية لإشراك الشباب في مسار تنمية البلاد من جهة، والتكفل بانشغالاتهم وتطلعاتهم.

من جهة أخرى، باعتبارهم فاعلا و شريكا كاملا في مسار بناء الجمهورية الجديدة ومستفيدا من ذلك، في إطار سياسة وطنية مبتكرة وشاملة ومتعددة القطاعات منبثقة عن مخطط عمل الحكومة.