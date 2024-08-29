التوقيع على اتفاقية حول مرافقة المرأة المقاولاتية وتعزيز مشاركتها في التنمية

تم اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، التوقيع على اتفاقية بين وزارة التكوين والتعليم المهنيين وجمعية النساء المقاولات الجزائريات. بهدف مرافقة المرأة المقاولاتية عن طريق التكوين لتعزيز مشاركتها في التنمية.

وقد وقع على الاتفاقية مدير المالية والوسائل بالوزارة، عيسى ابراهيمي، و رئيسة الجمعية، سعدي شهرزاد، تحت إشراف وزير التكوين والتعليم المهنيين،ياسين مرابي.

وبالمناسبة، ذكر الوزير بالتدابير المتخذة على مستوى قطاع التكوين المهني لإعطاء المرأة فرصة للتكوين والتأهيل قصد تمكينها من المشاركة بصفة فعالة في التنمية، على غرار أجهزة التكوين الموجهة للمرأة الريفية والماكثة في البيت.

وفي ذات السياق،أكد مرابي أن القطاع يسهر على مرافقة المرأة المقاولاتية عن طريق التكوين وفي العديد من التخصصات. حيث تم ادراج موضوع المقاولاتية في برامج التكوين المهني. معتبرا أن هذه الاتفاقية تعد “لبنة جديدة” تضاف الى جهود الدولة في هذا المجال.

بدورها، أبرزت سعدي أهمية هذه الاتفاقية التي تهدف -مثلما قالت-الى التعاون وتنسيق الجهود بين قطاع التكوين المهني والجمعية لتعزيز المرافقة الموجهة لفائدة المتربصات وخريجات التكوين المهني من خلال إبراز دور المقاولاتية والتشجيع على انشاء مؤسسات مصغرة وناشئة.