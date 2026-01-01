التوقيع على اتفاقية شراكة بين الصندوق الوطني للتقاعد وبنك التنمية المحلية

وقع الصندوق الوطني للتقاعد و بنك التنمية المحلية على اتفاقية شراكة تهدف إلى تنويع قنوات صرف المعاشات و تبسيط الإجراءات.

وأوضح بيان الصندوق أن هذه الاتفاقية تندرج في إطار”تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمتقاعدين وتطوير الشراكة بين المؤسسات العمومية”. كما تهدف إلى “تنويع قنوات صرف المعاشات, تبسيط الإجراءات, دعم التحول الرقمي. وتحسين تجربة المتقاعد مع ضمان السرعة والأمان في جميع العمليات”.

و تعد هذه الاتفاقية, التي أشرف على توقيعها المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد, حفيظ أدرار والمدير العام لبنك التنمية المحلية, محمد مبارك. “خطوة مهمة لتقريب الخدمات من المتقاعدين وجعلها أكثر سهولة ومرونة”.

