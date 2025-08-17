التوقيع على اتفاقيتين بين ألنفط وأوكسيدنتال الأمريكية

وقعت الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الأمريكية أوكسيدنتال بتروليوم (أوكسي)، اليوم الأحد، على اتفاقيتين لإنجاز دراستين تخصان تقييم الإمكانيات النفطية على مستوى محيطين.

ويتعلق الأمر بمحيطي العوابد وظهار الواقعين على التوالي بناحية البنود و الجزء الشمالي من حوضي بركين وواد مية.

وحسبما أفاد به بيان لشركة ألنفط، فإن هاتين الاتفاقيتين اللتين تندرجان في إطار تعزيز التعاون بين ألنفط و أوكسيدنتال بتروليوم. تهدفان إلى إيجاد فرص استثمار جديدة في مجال استكشاف المحروقات وتطويرها.

وتعد أوكسيدنتال بتروليوم التي يقع مقرها الاجتماعي في الولايات المتحدة الأمريكية، شركة طاقة عالمية ذات محفظة أصول متنوعة على المستوى الدولي.

وفي الجزائر تنشط الشركة الأمريكية أوكسيدنتال بتروليوم منذ ثمانينيات القرن الماضي. في العديد من المشاريع الكبرى منها أورهود و حاسي بركين والمرك.

وحسب نفس المصدر فان اتفاقيتي الدراسة الموقع عليهما بين ألنفط وأوكسيدنتال بتروليوم. تجسدان التزام الشركتين بالتعاون من أجل تعزيز تقييم وتثمين المجال المنجمي للمحروقات.