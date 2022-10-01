التوقيع على اتفاقيتين بين وزارة التعليم العالي ووزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة

وقع، اليوم السبت، بالجزائر العاصمة, على اتفاقيتين بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة.

وذلك بهدف تعزيز التعاون في ميدان الابتكار والمقاولاتية وتطوير البحث التكنولوجي، حسب ما جاء في بيان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وتهدف الاتفاقية الأولى المتعلقة بالتعاون في مجال الإبتكار والمقاولاتية والتي تم التوقيع عليها من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي ,كمال بداري.

ووزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة, وليد ياسين المهدي, إلى مرافقة الطلبة وحاملي الشهادات الجامعية في إنشاء المؤسسات الناشئة.

وفي هذا الصدد, أكد بداري, أن هاتين الاتفاقيتين تهدفان إلى مرافقة الحاضنة الجامعية من أجل الحيازة على علامة حاضنة.

بالإضافة الى تشجيع ومرافقة المشاريع المبتكرة من أجل الحصول على براءات الاختراع وكذا مرافقة المشاريع المبتكرة الجامعية من أجل الحصول على علامة مشروع مبتكر, إلى جانب مرافقة الحاضنات الجامعية من أجل إنشاء المؤسسات الناشئة.

كما تهدف الاتفاقيتين إلى تشجيع ومرافقة الطلبة والباحثين الدائمين والأساتذة الباحثين الحائزين على براءة الاختراع من إنشاء المؤسسات الناشئة ومؤسسات مصغرة.

فضلا عن مرافقة طلبة الدكتوراه من أجل تسجيل براءات الاختراع وإنشاء مؤسسة ناشئة أو مصغرة,علاوة على المساهمة في تمويل هذه المؤسسات”.

من جهته,أكد ياسين المهدي, أن إبرام هاتين الاتفاقيتين يندرج في سياقتظافر الجهود للمساهمة في تحسين النظام البيئي للابتكار والمقاولاتية وبعث روح المقاولاتية لدى الشباب.

سيما منها المقاولاتية المبتكرة والرفع من جهة من جودة المشاريع وكذا في عدد المؤسسات الناشئة, لاسيما من خلال الانتقال إلى مرحلة إعداد النموذج الأولي وتجسيد بذلك فكرة المشروع على أرض الواقع” .

كما يرمي هذا التعاون الثنائي حسب نفس المتحدث، إلى تمكين أصحاب المشاريع المبتكرة من الاستفادة من الوسائل المادية المتوفرة على مستوى مراكز البحث.

لاسيما من خلال إنشاء فرق بحث مختلطة تعكف على معالجة الإشكاليات والتحديات التي تواجه اقتصاد المعرفة والابتكار في الجزائر, فضلا عن مرافقة المشاريع المبتكرة وذلك باستغلال المنصات الرقمية”.