التوقيع على اتفاقيتين و5 مذكرات تفاهم بين الجزائر وأوغندا

أشرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، مع نظيره الأوغندا يوري كاغوتا موسيفيني. على التوقيع على اتفاقيتين و5 مذكرات تفاهم.

وتشمل الاتفاقيتان ومذكرات التفاهم التي تم التوقيع عليها بمقر رئاسة الجمهورية، مجالات الطاقة. السياحة، التجارة، الفلاحة، الصحة الحيوانية، التعليم العالي والبحث العلمي.

وقد استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، بمقر رئاسة الجمهورية، رئيس جمهورية أوغندا يوري كاغوتا موسيفيني.

وأجرى رئيس الجمهورية، محادثات ثنائية مع نظيره الأوغندي في مقر الرئاسة.

وقد وضع رئيس جمهورية أوغندا يوري كاغوتا موسيفيني، اليوم الأحد، إكليلا من الزهور. كما وقف دقيقة صمت أمام النصب التذكاري المخلد لشهداء ثورة التحرير المجيدة بمقام الشهيد.

كما زار رئيس جمهورية المتحف المركزي للجيش، ويتلقى شروحات حول مختلف المراحل التاريخية للجزائر.

وقد استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أمس السبت، نظيره الأوغندي، يوري كاغوتا موسيفيني، في مطار هواري بومدين الدولي.

وتكتسي الزيارة أهمية خاصة ضمن مسار تدعيم الديناميكية الإيجابية التي تشهدها علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين.

ومن شأن هذه الزيارة تعزيز الإلتزام المشترك للبلدين لصالح قضايا القارة الإفريقية وتأكيد تطلعهما نحو تحقيق السلم والتنمية لشعوبها.

الجزائر وأوغندا يتفقان على ضرورة تطوير العمل الافريقي المشترك على نحو أكبر في إطار الاتحاد الإفريقي.

كما يتقاسم البلدين، الرؤى ذاتها حول تعزيز التشاور والتنسيق داخل المنظمات الدولية وحركة دول عدم الإنحياز.

وشرع رئيس أوغندا يوري كاغوتا موسيفيني، في زيارة دولة إلى الجزائر، إبتداءً من اليوم وإلى غاية 14 من الشهر الجاري.