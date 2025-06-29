التوقيع على اتفاق إطار بين وكالة “ألنفط” والشركة العمانية بتروغاز

وقّعت الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات “ألنفط”، اليوم الأحد، على اتفاق-إطار مع الشركة العمانية بتروغاز للتنقيب والإنتاج (PETROGAS Exploration & Production L.L.C). يتعلق باستكشاف فرص استثمار جديدة في قطاع المحروقات بالجزائر. ويهدف هذا الاتفاق إلى تطوير حقول جديدة وتعزيز إنتاج الحقول الموجودة.

وحسب وكالة ” ألنفط”، فإن هذه المبادرة تندرج في إطار إستراتيجيتها الرامية إلى تعزيز الشراكات الدولية. و تثمين الامكانيات الطاقوية الوطنية من خلال استقطاب متعاملين أجانب يتمتعون بخبرة. مضيفة أن التوقيع على هذا الاتفاق يؤكد جاذبية القطاع المنجمي الجزائري. والثقة المتجددة للشركات الدولية في آفاق قطاع المحروقات في الجزائر.

يذكر أن شركة بتروغاز للتنقيب والانتاج التي تأسست سنة 1999 هي فرع تابع للمجمع العماني ‘أم بي أل أل سي” الذي ينشط بأكثر من 20 بلداً.

من جهة أخرى، أوضح ذات البيان أن هذه الشركة متخصصة في التنقيب وانتاج المحروقات. لاسيما في سلطنة عمان ومصر وهولندا و المملكة المتحدة والدنمارك.

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