التوقيع على اتفاق تأسيس مجلس أعمال جزائري-أوغندي

أشرف وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، رفقة وزير التجارة والصناعة والتعاون الاوغندي فرانسيس مويبيسا. على حفل توقيع اتفاق شراكة و تعاون بين الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة ممثلة في حسين الزاوي المكلف بتسيير الغرفة. وغرفة التجارة والصناعة الأوغندية، ممثلة برئيستها أوليف كيغونغو.

وحسب بيان للوزارة، فإن الاتفاق يهدف إلى تأسيس مجلس أعمال جزائري-أوغندي، وجاء هذا على هامش افتتاح معرض المنتوجات الجزائرية بالعاصمة الأوغندية كامبالا.