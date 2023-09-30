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التوقيع على اتفاق تأسيس مجلس أعمال جزائري-أوغندي

بقلم ع.ع
التوقيع على اتفاق تأسيس مجلس أعمال جزائري-أوغندي
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أشرف وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، رفقة وزير التجارة والصناعة والتعاون الاوغندي فرانسيس مويبيسا. على حفل توقيع اتفاق شراكة و تعاون بين الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة ممثلة في حسين الزاوي المكلف بتسيير الغرفة. وغرفة التجارة والصناعة الأوغندية، ممثلة برئيستها أوليف كيغونغو.

وحسب بيان للوزارة، فإن الاتفاق يهدف إلى تأسيس مجلس أعمال جزائري-أوغندي، وجاء هذا على هامش افتتاح معرض المنتوجات الجزائرية بالعاصمة الأوغندية كامبالا.

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