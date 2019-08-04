التوقيع على الإعلان الدستوري الذي طال إنتظاره بالسودان

وقع اليوم الأحد، ممثلو المجلس العسكري السوداني الحاكم، وقوى الحرية والتغيير، بالأحرف الأولى، على الإعلان الدستوري، الذي طال انتظاره في السودان.

وكان المجلس العسكري، وقوى المعارضة في السودان، قد وضعا الجدول الزمني، لتنفيد اتفاق تقاسم السلطة في البلاد، حسب “رويترز”.

وأضاف ذات المصدر، أن المجلس العسكري الحاكم، والمعارضة، سيوقعان على الإعلان الدستوري بشكل نهائي، يوم 17 أوت الجاري.

وسيتم إعلان تشكيل مجلس السيادة في السودان، يوم 18 أوت الجاري، وسيعين رئيس الوزراء يوم 20 أوت من ذات الشهر،

وتشكل الحكومة بعد ذلك بـ8 أيام، يضيف ذات المصدر.

وسيتم عقد الإجتماع المشترك الأول لمجلس الوزارء، بالسودان، في الفاتح من سبتمبر القادم، حسب ذات المصدر.

وتوصل المجلس العسكري السوداني، وقوى التغيير، إلى اتفاق تقاسم السلطة، ودعم هذا الاتفاق، الإتحاد الافريقي، وجامع الدول العربية، وعدة بلدان.