التوقيع على الاتفاقية النهائية لتنفيذ المشروع المتكامل لإنتاج الحليب المجفف بالجنوب الجزائري

أشرف يوسف شرفة، وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، رفقة كمال رزيق، مستشار لدى رئيس الجمهورية مكلف بالتجارة والتموين والمراقبة والتصدير والاستيراد، يوم الخميس، على مراسم التوقيع على الاتفاقية النهائية لتنفيذ المشروع المتكامل لإنتاج الحليب المجفف في الجنوب الجزائري. والذي يعَدُّ من أكبر المشاريع الزراعية، بقيمة 3.5 مليار دولار.

وحسب بيان وزارة الفلاحة، تم توقيع الاتفاقية النهائية من قِبل سعاد عسعوس، المديرة العامة للاستثمار والعقار الفلاحيين بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري. وعلي العلي، رئيس مجلس إدارة شركة “بلدنا الجزائر”، وذلك بحضور إطارات من الوزارة، والمدير العام للصندوق الوطني للاستثمار.

كما تم أيضًا التوقيع على اتفاقية شراء الحليب المجفف المنتج من قبل المشروع بين شركة “بلدنا الجزائر” والديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته. وقد وقّع عليها رئيس مجلس إدارة شركة “بلدنا الجزائر” والمدير العام للديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته، وفقًا للمصدر ذاته.

وسيتم إنشاء المشروع على مساحة 117 ألف هكتار، حيث سيشمل مزارع لإنتاج الأعلاف، مزارع لتربية الأبقار وإنتاج الحليب واللحوم، ومصنعًا لإنتاج الحليب المجفف، وفقًا لما ورد في البيان.

وأوضح بيان وزارة الفلاحة أن المشروع يهدف إلى إنتاج 50 بالمائة من احتياجات السوق الوطنية من الحليب المجفف محليًا، في إطار السعي إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي. وكذا تزويد السوق المحلية باللحوم الحمراء. وخلق مناصب شغل، والمساهمة في زيادة عدد رؤوس الأبقار.

وقد انطلق المشروع ميدانيًا في ولاية أدرار، حيث تم إنجاز الآبار الاستكشافية، فضلًا عن استكمال الدراسات المتعلقة بالاستصلاح.