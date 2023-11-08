التوقيع على البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال التعليم العالي مع اليمن

تم اليوم الأربعاء، بمقر وزارة التعيم العالي والبحث العلمي، التوقيع على البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين الجزائر واليمن للأعوام 2023-2025.

وجاء هذا خلال استقبال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، اليوم الأربعاء، بمقر الوزارة. وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني للجمهورية اليمنية، خالد أحمد الوصابي، والوفد المرافق له.