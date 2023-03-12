التوقيع على البيان العام لسياسة الموارد البشرية لسوناطراك

أمضى الرئيس المدير العام توفيق حكار، اليوم الأحد، على البيان العام لسياسة الموارد البشرية لسوناطراك.

وذلك خلال اللقاء الذي نظم بمقر المديرية العامة و الذي جمع الإطارات المسيرة.

وكذا المديرين المركزيين ومديري ورؤساء الدوائر مختلف هياكل نشاطات سوناطراك عبر الوطن.

وحسب بيان الشركة، فلقد حضر هذا اللقاء كل من حمو طواهرية الأمين العام للاتحادية الوطنية لعمال البترول والغاز والكيمياء.

والأمين العام بالنيابة للاتحاد العام للعمال الجزائريين وخلاف جرود الأمين العام للنقابة الوطنية لسوناطراك.

فيما تم مشاركة فعاليات اللقاء بالتوازي مع المديرية العامة ومختلف منشآت سوناطراك.

وذلك بالإستعانة بتقنية التواصل المرئي، حيث شارك أكثر من 2200 إطار في هذا اللقاء.

ونظم هذا اللقاء المشرفين على مشروع تطوير الموارد البشرية لسوناطراك بعد الإنتهاء من اللمسات الأخيرة لهذا المشروع الهيكلي الحساس.

والذي يشكل منعرجا في حياة المؤسسة وتحولا نوعيا تعول عليه سوناطراك من أجل الإرتقاء بمواردها البشرية إلى أعلى المستويات من الإحترافية.

كما شهد اللقاء الإنطلاق التمهيدي لحملة مشروع تطوير الموارد البشرية.

والبدأ في تنفيذ مخرجات المشروع في أرض الواقع، المشروع الذي يرتكز في جوهره على أربعة ركائز هامة من الموارد البشرية.

ويتعلق الأمر بالتوظيف وتطوير الكفاءات وتحسين الأداء و تنظيم المسارات المهنية.

وتم خلال هذا اللقاء عرض المنصة الرقمية المصممة للتقييم التي أعتمدها المشروع بأليات جديدة سيرتكز عليها إطارات سوناطراك عند تقييم العمال.

مؤكدا أن “البيان العام لسياسة الموارد البشرية والمنصة الرقمية للتقييم لبنات أخرى تدعم بناء قيادة استراتيجية لإدارة الموارد البشرية في سوناطراك”.

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