التوقيع على الخطة الخماسية الثانية للتعاون الاستراتيجي الشامل بين الجزائر والصين

وقعت الجزائر والصين على الخطة الخماسية الثانية للتعاون الاستراتيجي الشامل بين البلدين للفترة 2022-2026.

كما أفاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أن الخطة أعلن عنها كل من وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة. وعضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني، مستشار الدولة، وزير الشؤون الخارجية لجمهورية الصين الشعبية، وانغ يي.

في حين، تعتبر هذه الخطة، حسب نفس المصدر، “الثانية من نوعها في مجال التعاون الاستراتيجي الشامل”. “التي تم التوقيع عليها بين البلدين منذ إقامة علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة” بين الجزائر والصين.

كما أوضح ذات البيان أن هذه الخطة تهدف إلى “مواصلة تكثيف التواصل والتعاون بين الجزائر والصين، في كافة المجالات”. “بما فيها الاقتصاد والتجارة والطاقة والزراعة والعلوم والتكنولوجيا والفضاء والصحة والتواصل الانساني والثقافي”. إضافة الى “تعزيز المواءمة بين الاستراتيجيات التنموية للبلدين”.

وحسب بيان الوزارة، يعتزم الطرفان انتهاز فرصة تنفيذ هذه الخطة الخماسية “لتعميق التعاون العملي بينهما في كافة المجالات. بما يضمن استمرار إثراء مقومات علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، و”يعود بالخير والمنفعة على البلدين والشعبين الصديقين”.

وفي سياق مغاير، كان وزير الشؤون الخارجية الصيني وانغ يي بنيويورك، قد أكد أن الصين ترحب بانضمام الجزائر إلى عائلة البريكس. مشيرا إلى أن الجزائر “بلد ناشئ كبير” و “ممثل للإقتصادات الناشئة”.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة أن وانغ، قد أكد عقب لقائه بوزير الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة على هامش الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة. أن “الصين تدعم الجزائر في دورها في الرئاسة الدورية لجامعة الدول العربية. وفي إنجاح القمة العربية المرتقبة في الجزائر. وترحب بانضمام الجزائر لعائلة البريكس”.

تعتبر بريكس اختصار لكتلة الأسواق الناشئة التي تضم كلا من البرازيل و روسيا و الهند. بالإضافة كذلك إلى الصين و جنوب افريقيا. و التي تترأسها الصين هذه السنة.