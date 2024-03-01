التوقيع على الصفقة المتعلقة بتوسعة ميناء عنابة

أشرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، لخضر رخروخ، على مراسم التوقيع على الصفقة المتعلقة بمشروع توسعة ميناء عنابة. المتضمن إنجاز رصيف منجمي مدرج في إطار مشروع الفوسفات المدمج.

وجرت مراسم التوقيع على الصفقة بحضور الإطارات المركزية للوزارة، إطارات الوكالة الوطنية لإنجاز المنشآت المينائية. بالإضافة كذلك إلى إطارات ومسؤولي الشركات المعنية بإنجاز هذا المشروع الهام. كما أن الصفقة أبرمت بين الوكالة الوطنية لانجاز المنشآت المينائية. بصفتها صاحبة المشروع المفوض، وتجمع جزائري صيني لشركات الإنجاز الذي يتضمن شركة الصين لهندسة الموانئ (CHEC). شركة “كوسيدار للأشغال العمومية Cosider-TP”، والشركة الوطنية المتوسطية للأشغال البحرية MEDITRAM”.

كما أن إنجاز هذا المشروع الإستراتيجي سيمكن من تطوير الطاقة الإستيعابية لميناء عنابة، وتسهيل شحن المواد الفوسفاتية وتفريغها ونقلها من خلال إستقبال السفن ذات الحجم الكبير.

وتجدر الإشارة الى أن تجمع الشركات المكلفة بإنجاز هذا المشروع يمتلك المؤهلات والخبرة اللازمة في ميدان الأشغال البحرية. وهو يحوز على خبرة دولية واسعة من خلال انجازه لمشاريع مينائية كبرى.