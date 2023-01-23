التوقيع على برنامج تنفيذي لوزارتي التعليم العالي بين الجزائر وليبيا

تم اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، التوقيع على برنامج تنفيذي بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي الجزائرية والليبية. بهدف تكثيف التعاون بين جامعات البلدين وتبادل الخبرات في القطاع.

وأشرف على مراسم توقيع هذا البرنامج (2023-2025) كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري ووزير التعليم العالي لحكومة الوحدة الوطنية لدولة ليبيا عمران القيب بمقر وزارة.

وخلال إشرافه على مراسم التوقيع أكد بداري، أن هذا البرنامج يندرج في إطار تعزيز علاقات التعاون والشراكة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين البلدين. وتجسيد شراكة في مجالات البحث العلمي. على غرار النشر العلمي وتوزيع نتائج البحث العلمي.

وأشار الوزير إلى أن على هذا البرنامج التنفيذي يأتي في سياق المساعي الرامية إلى تنشيط حركية التعاون الدولي. وكذا الرفع من أداء المؤسسات الجامعية. مذكرا بأنه تم التوقيع على أزيد من 30 إتفاقية توأمة بين الجامعات الجزائرية ونظيراتها من عدة دول”.

وبالمناسبة، تم أيضا التوقيع على اتفاقية توأمة بين جامعة الجزائر1 “بن يوسف بن خدة”. وجامعة طرابلس بهدف تبادل الخبرات والتعاون بين المؤسستين.

من جهته أبرز القيب أن التوقيع على هذا البرنامج سيعزز التعاون الثنائي القائم بين البلدين. معربا عن “تفاؤله إزاء النتائج الإيجابية المتوقع تسجيلها في إطار هذا التعاون. خاصة في ظل التقدم الملحوظ للقطاع بالجزائر. مشيدا في نفس الوقت بالعلاقات التاريخية المتجذرة التي تجمع البلدين.

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