التوقيع على بروتوكول اتفاق لإنشاء مجلس الأعمال الجزائري البينيني

وقعت الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة CACI ونظيرتها غرفة التجارة والصناعة للبنين CCIB اليوم عبر تقنية التحاضر عن بعد على بروتوكول اتفاق لإنشاء مجلس الأعمال الجزائري البينيني.

ويأتي هذا في إطار تعزيز وتطوير التعاون بين الجزائر والبنين ومواصلة المجهودات المبذولة في إطار تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية لاسيما في شقها المتعلق بتفعيل مجالس الأعمال.

وحضر هذا الحفل كل من وهيبة بهلول المديرة العامى للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة وأرنولد أكاكبو رئيس الغرفة البينينية وحسين لاتلي سفير الجزائر بأبوبجا. بالإضافة الى ممثلة وزارة التجارة أحلام رحماني و ممثلة وزارة الخارجية السيدة حياة منهاجي .

و أعربت كل الأطراف المشاركة عن آمالها وارتياحها لما أحرزته الغرفتين من تقدّم و ارتقاء بالإمضاء على هذا الاتفاق والذي يمثل اللبنة الصلبة لإرساء وتعزيز المبادلات الاقتصادية والتجارية بين شركات البلدين وبث في نفس الوقت أسس تعاون جديدة بين بين الجزائر والبنين.

كما حثّ الطرفان على ضرورة تكثيف الإتصال والتشاور بين المتعاملين الإقتصاديين والعمل على تنظيم المعارض المتخصصة لمنتجات البلدين بالتزامن في الجزائر وكوتونو. بالإضافة الى التنسيق في اطار منطقة التبادل الحر الإفريقية