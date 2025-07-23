ألقى الفريق أول السعيد شنقريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي.كلمة بمناسبة استقبال وزير الدفاع لجمهورية رواندا جوفنال ماريزاموندا

ورحب الفريق أول في مستهلها بوزير الدفاع الرواندي منوها بالديناميكية الجديدة التي شهدتها العلاقات الثنائية والمطبوعة. بتبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين

وأكد الفريق أول أن التوقيع على بروتوكول الاتفاق الحكومي المشترك الجزائري-الرواندي للتعاون في المجال العسكري بمناسبة هذه الزيارة يعكس عزم قائدي البلدين على ترقية العلاقات الثنائية لتكون ذات طابع نموذجي .