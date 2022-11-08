التوقيع على بروتوكول تعاون بين الجزائر وتونس في مجال العمل والعلاقات المهنية

وقع وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي يوسف شرفة، ووزير الشؤون الإجتماعية للجمهورية التونسية مالك الزاهي. على برنامج تنفيذي لبروتوكول التعاون المشترك في مجال العمل والعلاقات المهنية.

ويأتي توقيع هذا البرنامج التنفيذي في إطار تعزيز التعاون القائم بين الطرفين ويشمل عدة مجالات تتعلق سيما بعلاقات العمل والسلامة المهنية.

وقال شرفة خلال كلمة له، أن التوقيع على هذا البرنامج التنفيذي يهدف إلى تدعيم التعاون الثنائي في مجالات العمل والعلاقات المهنية والصحة في العمل والسلامة المهنية. من خلال تبادل التجارب واعداد برامج تكوينية الى جانب المشاركة في ندوات وملتقيات وطنية ودولية. مشيرا إلى أن هذا التوقيع بمثابة “وثبة حقيقية” تشهد على توطيد والإرتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

بدوره أكد الوزير التونسي، أن توقيع على هذا البرنامج التنفيذي يندرج في إطار تعزيز التعاون الثنائي “المتميز” بين الطرفين في مجال علاقات العمل. ويهدف إلى إعطائه دفع جديد. مشيرا إلى أنه اطلع على التطور الكبير الذي تشهده التجربة الجزائرية في عدة مجالات. سيما البطاقة ‏الإلكترونية “شفاء”. وجهاز منحة البطالة وكذا المدونة الجزائرية للمهن والوظائف.

كما قدمت للوزير التونسي عرض حول المدونة الجزائرية للمهن والوظائف وآخر حول جهاز منحة البطالة والأرضية الرقمية المتخذة في هذا المجال. و خلال زيارة قام بها إلى المدرسة العليا للضمان الاجتماعي، إستمع إلى عرض حول نشاطات هذا الصرح العلمي.

وللإشارة يقوم وزير الشؤون الاجتماعية التونسي بزيارة الى الجزائر في إطار التعاون الثنائي القائم مع وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.

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