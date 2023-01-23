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التوقيع على بروتوكول شراكة بين الجزائر وإيطاليا اليوم

بقلم نسرين محفوف
التوقيع على بروتوكول شراكة بين الجزائر وإيطاليا اليوم
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نظم مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري برئاسة كمال مولا، جلسة عمل مع وفد من هيئة أرباب العمل الإيطاليين الكونفينديستريا،  CONFINDUSTRIA. بحضور رئيسها كارلو بونومي.

وتهدف جلسة العمل هذه إلى تطوير خارطة طريق مشتركة بين المنظمتين من أجل التنفيذ السريع لبروتوكول الشراكة. الذي سيتم توقيعه اليوم بحضور الوزير الأول ورئيسة مجلس الوزراء الإيطالية.

وأكد رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري كمال مولا، أن التعاون الجزائري الإيطالي فرصة حقيقية للوصول إلى التنمية الاقتصادية المنشودة.

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