التوقيع على بروتوكول للتعاون البرلماني مع موريتانيا

وقع رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، اليوم السبت، بمقر المجلس، مع نظيره محمد بمب مكت، رئيس الجمعية الوطنية للجمهورية الإسلامية الموريتانية، على بروتوكول إطار للتعاون البرلماني بين الهيئتين التشريعيتين.

وحسب بيان للمجلس الشعبي الوطني، جاء التوقيع عى البروتوكول عقب المحادثات الرسمية التي جمعت ابراهيم بوغالي. رئيس المجلس الشعبي الوطني، مع نظيره محمد بمب مكت، رئيس الجمعية الوطنية للجمهورية الإسلامية الموريتانية.

يشار أن هذا البرتوكول يهدف إلى تعزيز التعاون بين برلماني البلدين من خلال تبادل الزيارات وتنسيق المواقف. والتكوين وغيرها وقد نصت هذه الوثيقة في أحد بنودها على استحداث لجنة برلمانية كبرى تجتمع سنويا برئاسة أحد الرئيسين.

وجدير بالذكر أن الجمهورية الإسلامية الموريتانية هي البلد الثاني من دول الغرب العربي، بعد جمهورية تونس، التي يوقع معها المجلس الشعبي الوطني برتوكولا للتعاون البرلماني.

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