التوقيع على بيان حول التعاون بين الجزائر والوكالة الدولية للطاقة الذرية

أجرى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، صبيحة اليوم بمقر الوزارة، محادثات عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رفائيل ماريانو غروسي. حسب بيان وزارة الخارجية.

وتندرج هذه المحادثات في سياق متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين الجانبين خلال الزيارة الرسمية. التي قام بها المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى الجزائر خلال شهر أكتوبر المنصرم.

وفي ختام هذه المحادثات، وقع الطرفان على “بيان مشترك حول التعاون بين الجزائر والوكالة في مجال الاستخدامات السلمية للعلوم والتكنولوجيا النووية”.

وأضاف بيان الخارجية الجزائرية ، أن “البيان الذي يهدف إلى تعزيز المساعدة التقنية من قبل الوكالة لفائدة الجزائر”. “لاسيما عبر إجراء دراسة حول تطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في مجالات توليد الكهرباء”. و”الصحة، وتحلية مياه البحر والزراعة.”

