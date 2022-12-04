قناة النهار التوقيع على جملة من مذكّرات التفاهم والإتفاقيات الثنائية بقلم قناة النهار نشر في 04 ديسمبر 2022 - 16:25 رئاسة شارك غرِّد أرسل 45 0 التوقيع على جملة من مذكّرات التفاهم والإتفاقيات الثنائية إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/IpoMx اقرأ أيضا مومن : السنغال في كل عام يقدر يقدم 10 لاعبين للمنتخب الأول عكس الجزائر .. مزالنا نلعبو بالشيوخة قناة النهار 21 نوفمبر سمية.. قصة براءة تحـ ـارب داء السكّري قناة النهار 18 نوفمبر صادم جدّا..هذه حقيقة أحد المطاعم الفاخرة بعين الدفلى..العفن والذبان في كل مكان قناة النهار 18 نوفمبر مشاهد مباشرة لحالة الطقس في بعض ولايات الوطن قناة النهار 22 نوفمبر إنتشار الأنفلونزا الموسمية.. هذه هي الإحتياطات الواجب إتباعها للوقاسة منها قناة النهار 19 نوفمبر طالع هابط: أخت في حالة حرجة بمستشفى بينام تحتاج مساعدتكم قناة النهار 15 نوفمبر " بلايلي يكشف للنهار سبب تراجع مستوى الخضر.."واش راهو خاص في المنتخب؟ قناة النهار 20 نوفمبر تصالح سامية طبّوش ووحيدة قرّوج على المباشر بعد فتنة داروها بيناتهم !! قناة النهار 02 ديسمبر مشروع مركز مكافحة السـرطان بوزرة في المدية.. جرعة أمل لمرضى السرطان قناة النهار 17 نوفمبر الأمن يطيح بجماعة أشرار تستعمل سـ ـلاح ناري لغرض السـ ـرقة قناة النهار 15 نوفمبر