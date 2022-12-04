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قناة النهار

التوقيع على جملة من مذكّرات التفاهم والإتفاقيات الثنائية

بقلم قناة النهار
التوقيع على جملة من مذكّرات التفاهم والإتفاقيات الثنائية
رئاسة
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التوقيع على جملة من مذكّرات التفاهم والإتفاقيات الثنائية

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