التوقيع على خطة عمل للتعاون بين وزارة العدل واليونيسف

أشرف محمد رڨاز، الأمين العام لوزارة العدل اليوم الخميس، بمقر الوزارة على إجراء مراسم التوقيع على خطة العمل للتعاون 2025-2026. بين وزارة العدل ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف (UNICEF).

وأشرف محمد رڨاز، وكاتارينا يوهانسون Katarina JOHANSSON، ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف في الجزائر، على توقيع خطة العمل بحضور إطارات من وزارة العدل وممثل عن وزارة الشؤون الخارجية.

وتهدف خطة العمل الموقع عليها إلى إعداد دراسة شاملة حول العدالة الخاصة بالأطفال في الجزائر. وتعزيز التعاون في مجال حماية حقوق الطفل من خلال تنظيم دورات تكوينية وورشات عمل. لفائدة القضاة وموظفي إدارة السجون الذين لهم تعامل مباشر مع الطفل.

يأتي هذا التوقيع تنفيذا لإتفاق إطار التعاون بين الجزائر ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف للفترة2023-2027.

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