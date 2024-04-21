التوقيع على صفقة مشروع إنجاز المركز الوطني الجزائري للخدمات الرقمية

تم أمس، التوقيع على الصفقة المتعلقة بمشروع إنجاز المركز الوطني الجزائري للخدمات الرقمية. بين المحافظة السامية للرقمنة و هواوي كونسورسيوم.

وقالت المحافظة السامية للرقمنة مريم بن مولود التي اشرفت على مراسم التوقيع بحضور سفير الصين بالجزائر، لي جيان. والرئيس المدير العام لشركة هواوي للإتصالات الجزائر. أن إبرام مثل هذه الصفقة بين المحافظة السامية للرقمنة وتجمع هواوي كونسورسيوم. سيسمح بالمضي بخطى ثابتة نحو تجسيد التوجيهات الرشيدة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. الرامية إلى الوصول إلى الحوكمة الرقمية بعصرنة مؤسسات الدولة وتحسين خدماتها.

كما أوضحت أن إنجاز هذا المشروع سيمكن من إستضافة ومركزة البيانات الوطنية داخل الوطن مما سيساهم في تعزيز السيادة الرقمية للبلاد. سيسهم في تعزيز التعاون بين البلدين اللذين تربطهما شراكة إستراتيجية شاملة.

وأكدت بن مولود، أنه من أجل نقل الخبرات في هذا المجال من المشاريع ذات التكنولوجيات العالية سيتم اشراك الفاعلين في الرقمنة والشركاء الاقتصاديين الجزائريين. في انجاز بعض الجوانب وتمكينهم من الاستفادة من هذه الخبرة العالية التي يتيحها هذا المشروع.

كما سيمكن المشروع من الحصول على البنية التحتية لتكنولوجيات جد متطورة لتأمين الولوج بطريقة رقمية موحدة ووحيدة للخدمات العمومية. إلى جانب توطين الحلول والمعطيات وكذا إنشاء قاعدة بيانات وطنية للخدمة الرقمية. وكذا إدراج إستغلال التكنولوجيات المتقدمة مثل الذكاء الإصطناعي والبيانات الضخمة.

من جانبه، قال السفير الصيني أن هواوي كنسورسيوم سيعمل من خلال هذا المشروع على نقل التكنولوجيات الحديثة في مجال الرقمنة لكي تستفيد منها كفاءات جزائرية.