التوقيع على صفقة هامة بين المحافظة السامية للرقمنة وتجمع هواوي

وقعت المحافظة السامية للرقمنة على الصفقة المتعلقة بمشروع انجاز المركز الوطني الجزائري للخدمات الرقمية مع تجمع هواوي “كونسورتيوم”.

وجرت مراسم التوقيع على هذا المشروع الإستراتيجي تأتي تجسيدا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ومتابعته الشخصية للمشاريع الوطنية ذات الأولوية.

ونقلا عن التلفزيون العمومي فإن الانطلاق في إنجاز هذا المشروع يأتي تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية المسداة خلال مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 14 نوفمبر 2023

وسيساهم إنجاز المركز الوطني الجزائري للخدمات الرقمية في تأطير وتنظيم مسار الرقمنة والتحول الرقمي في بلادنا.

وسيمكن انجاز هذا المشروع الاستراتيجي من الحصول على بنية تحتية أساسية ترتكز عليها جميع الدول الرقمية.

وأضاف ذات المصدر ان هذا المشروع سيساهم في تعزيز السيادة الرقمية لبلادنا والمضي تدريجيا نحو تحقيق استقلالنا التكنولوجي من خلال تعزيز منتوجنا المحلي.