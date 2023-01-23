التوقيع على عدة إتفاقيات بين الجزائر وإيطاليا

أشرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون رفقة رئيسة مجلس وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، اليوم الإثنين. على التوقيع على عدة إتفاقيات تعاون بين الجزائر وإيطاليا.

وتم التوقيع على مذكرة تعاون بين مجلس التجديد الإقتصادي الجزائري والكنفدرالية الإقتصادية والصناعية الإيطالية. بالإضافة كذلك إلى مذكرة تفاهم لتحسين شبكات الربط الطاقوي بين الجزائر وإيطاليا. من أجل الانتقال الطاقوي المستدام. وتم التوقيع عليها من الجانب الجزائري توفيق حكار الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك. ومن الجانب الإيطالي كلاديو ديسكالسي المدير العام لمجمع إيني.

كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم حول التعاون التكنولوجي لخفض إحراق الغاز التثمين وتقنيات أخرى لخفض الإنبعاثات. وتم التوقيع عليها من الجانب الجزائري توفيق حكار الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك ومن الجانب الإيطالي كلاديو ديسكالسي المدير العام لمجمع إيني.

ناهيك عن مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الأنشطة الفضائية للأغراض السلمية. تم التوقيع عليها من طرف عز الدين أوصديق المدير العام للوكالة الفضائية الجزائرية “آزال” والإيطالي جورجو ساكوتشا مدير الوكالة الفضائية الإيطالية.

من جهته أمضى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون رفقة رئيسة مجلس وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، على إعلان مشترك بمناسبة الذكرى العشرين للإمضاء على معاهدة الصداقة، حسن الجوار والتعاون.

للإشارة فقد إستقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، رئيسة مجلس وزراء ايطاليا جورجيا ميلوني في مقر الرئاسة. التي تقوم بزيارة عمل وصداقة إلى الجزائر. كما أجرى الرئيس تبون، محادثات ثنائية مع جورجينا ميلوني.

وقالت رئيسة مجلس وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني، في تغريدة لها، مساء أمس، بعد وصولها إلى الجزائر، إن العلاقات الثنائية ستمتد بشكل متزايد إلى جميع المجالات.

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