التوقيع على عدة إتفاقيات بين وزارتي السياحة والنقل غدا السبت

سيتم التوقيع على عدة اتفقيات بين كل من وزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي مع وزارة النقل غدا السبت.

وحسب ما كشفت به وزارة السياحة، اليوم الجمعة في بيان لها، فإن وزيري النقل والسياحة سيشرفان على مراسم إبرام اتفاقيتي تعاون

الأولى بين كل من:

الشركة الوطنية للخطوط الجوية الجزائرية والمجموعة المتكونة من مجمع “فندقة وسياحة وحمامات معدنية” HTT والديوان الوطني الجزائري للسياحة ONAT والفيدرالية الوطنية لمستغلي الفنادق FNH والفيدرالية الوطنية لوكالات السياحة FNAT والنادي السياحي الجزائري TVA والنقابة الوطنية لوكالات السياحة SNAV.

بالإضافة إلى ابرام اتفاقية بين كل من الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية SNTF ومجمع “فندقة وسياحة وحمامات معدنية”HTT والديوان الوطني الجزائري للسياحة ONAT والنادي السياحي الجزائري TVA.