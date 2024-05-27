التوقيع على عدة إتفاقيات.. محادثات تثائية بين الرئيس تبون والوزير الأول السلوفيني

أجرى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون رفقة الوزير الأول السلوفيني محادثات ثنائية موسعة شملت أيضا وفدي البلدين.

كما اشرف الرئيس تبون رفقة الوزير الأول السلوفيني على مراسم التوقيع على عدة إتفاقيات. أين تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التحول الرقمي السلوفينية في مجال الذكاء الإصطناعي. بالإضافة كذلك إلى التوقيع على عقد بين شركة سوناطراك وشركة وجيوبلان لتوريد الغاز الطبيعي.

كما تم التوقيع أيضا على إتفاقية تعاون بين حكومتي البلدين حول الإعفاء المتبادل من متطلبات الحصول على التأشرة قصيرة المدى لحاملي الجوازات الدبلوماسية.

للإشارة، فقد حلّ اليوم، الوزير الأول لجمهورية سلوفينيا، روبرت غولوب في زيارة رسمية إلى الجزائر.

وكان في استقباله بمطار هواري بومدين الدولي، الوزير الأول، نذير العرباوي، رفقة وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب.