التوقيع على عدة اتفاقيات لتصدير الأدوية والأجهزة الطبية نحو بلدان إفريقية

ينتظر التوقيع على عدة اتفاقيات لتصدير الأدوية والأجهزة الطبية الجزائرية نحو بلدان إفريقية، خلال معرض التجارة البينية الإفريقية 2025 المُزمع تنظيمهُ من 4 إلى 10 سبتمبر بالجزائر، حسب ما أفادت به مسؤولة بوزارة الصناعة الصيدلانية.

وأوضحت مديرة ترقية الإنتاج الصيدلاني بالوزارة، إيمان بلعباس. في تصريح لـ “وأج”، أنّ مشاركة القطاع في هذه التظاهرة ستتم عبر 14 متعاملا من القطاعين والخاص، سيوقّع كل منهم عقد تصدير واحد على الأقل.

وينشط هؤلاء المتعاملون في مختلف المجالات المنتمية للقطاع. لا سيما تصنيع المنتجات الصيدلانية وإنتاج المعدات الطبية.إضافة إلى الخدمات المرتبطة بالأبحاث السريرية.تضيف نفس المسؤولة.

ووفقا لبلعباس، فإن عددا كبيرا من المتعاملين أبدوا رغبتهم في المشاركة في هذا الحدث، غير أن الوزارة اختارت 14 متعاملا. “من بين الأحسن أداءً والأكثر خبرة في التصدير، خاصة ممن سبق لهم أن صدروا منتجاتهم نحو دول إفريقية. خلال السنة الجارية، وذلك لضمان تمثيل متوازن لمختلف فروع الصناعة الصيدلانية”.

وسيشهد المعرض -تقول المتحدثة- عدة لقاءات ثنائية ومؤتمرات ومفاوضات تجارية بالنسبة للقطاع الذي سيدخل بهدف مزدوج. يتمثل في “إبرام شراكات استراتيجية من خلال توقيع عدة عقود وكذا تعزيز السيادة الصحية الإفريقية. عبر ترقية صناعة صيدلانية تكاملية بين الجزائر وباقي بلدان القارة”.

وفي هذا السياق، ذكرت بلعباس أن الجزائر تتوفر على أزيد من 200 وحدة لإنتاج الأدوية والمعدات الطبية. ما يجعلها تمثل لوحدها ثُلث النسيج الصناعي الصيدلاني الإفريقي. وهو ما يفرض عليها البحث عن منافذ خارجية لاستيعاب فائض الإنتاج.

كما أبرزت أن الجزائر، تملك بالفعل تجربة في التصدير نحو عدة بلدان إفريقية. غير أن “التحدي المطروح حاليا يتمثل في توسيع هذا الحضور من خلال زيادة حجم الصادرات لكل متعامل وتنويع تشكيلة المنتجات المصدّرة”.