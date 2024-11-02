التوقيع على عقد إنجاز منجم الزنك والرصاص “بتالة حمزة- واد أميزور” ومصنع للمعالجة

إستقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم السبت. الرئيس المدير العام للشركة الأسترالية للمناجم ” تيرامين Terramin ” فانغ شانغ. والمدير العام للشركة الصينية “سينوستيل ” Sinosteel ، هوا غوانغمين.

اللقاء، جاء بعد التوقيع على عقد إنجاز منجم الزنك والرصاص بتالة حمزة- واد أميزور، وكذا انشاء مصنع للمعالجة لهاتين المادتين، والذي جرى اليوم على مستوى مقر المديرية العامة لسوناريم. بين كل من الشركة المختلطة الجزائرية الأسترالية WMZ. والممثلة بالمؤسسة الوطنية للمنتجات المنجمية غير الحديدية والمواد النافعة ENOF. والديوان الوطني للأبحاث الجيولوجية والمنجمية ORGM ، والشركة الأسترالية تيرامين. المكلفين بتسيير المشروع من جهة. والشركة الصينية “سينوستيل ” Sinosteel ، المكلفة حسب العقد الممضى بإنجاز المنجم ومصنع المعالجة. بالإضافة كذلك إلى المنشآت التابعة لهذا المشروع الهام من جهة أجرى.

كما يأتي هذا اللقاء بعد الانطلاق في الاشغال الخاصة بالمنشآت التابعة للمشروع على مستوى قاعدة شركة WMZ المكلفة بتسيير المشروع. وذلك يوم الخميس 31 أكتوبر 2024، بحضور والي ولاية بجاية. أين تم تجنيد العديد من الأليات والموارد البشرية التابعة لشركة الانجاز. وكذا التقدم المحرز في عملية تبليغ الاشعارات لعملية نزع الملكية لفائدة اصحاب الاراضي المعنية بالمشروع.

من جهته أكد الوزير على الأهمية الإقتصادية لهذا المشروع، وعلى ضرورة احترام آجال الانجاز والتسريع في الدخول حيز الخدمة كما هو مخطط له في جويلية 2026. مع ضرورة احترام نتائج دراسة الجدوى في شقيه التقني والبيئي وعلى الخصوص ما تعلق بالسلامة والأمن. خاصة وأن المشروع يمثل انطلاقة لدراسة فرص أخرى للتعاون لإنجاز مشاريع منجمية مشتركة. مع الشركاء الأستراليين والصينيين في مناطق أخرى عبر الوطن.

وأوضح عرقاب أن المشروع يندرج في إطار تنمية وتطوير قطاع المناجم وبعث النشاطات المنجمية. مشيرا إلى الآثار الإيجابية العديدة المنتظرة من تجسيد هذا المشروع. سواء للاقتصاد الوطني بصفة عامة أو ما تعلق بالتنمية الاقتصادية للمنطقة بصفة خاصة.