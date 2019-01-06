التوقيع على عقد شراكة بين مولودية وهران وشركة “هيبروك” لتمويل الفريق

كما كان منتظرا إكتملت فرحة أنصار فريق “مولودية وهران” بالتوقيع على إتفاقية شراكة مع مؤسسة “هيبروك” التابعة لسوناطراك.

وهي الخطوة التي إعتبرها الجميع إيجابية لإعادة هيكلة الفريق و السعي لتحقيق الألقاب الغائبة عن خزائن الحمراوة منذ مدة طويلة.

علما أن إمضاء الإتفاق مع سوناطراك عبر فرعها “الشركة الوطنية للنقل البحري للمحروقات HYPROC ARZEW”، تم بمقر شركة AVAL بحي جمال الدين.

وذلك بحضور المدير العام لشركة هيبروك والذي سيساهم في الإرتقاء بالفريق لتحقيق نتائج تكون في مستوى تاريخه العريق وطموحاته المشروعة.