التوقيع على عقد مساهمين لإنشاء شركة “جزائرية صينية” لمشروع الفوسفات المدمج

وقّع المجمعان الجزائريان “أسميدال” المختص في إنتاج وتسويق وتطوير الأسمدة ومنتجات الصحة النباتية “فرع سوناطراك” ومجمع مناجم الجزائر “MANAL” من جهة. و الشركتان الصينيتان “ووهان وتيانان” من جهة ثانية، عقد مساهمين ليقيما بالشراكة، شركة مساهمة خاضعة للقانون الجزائري.

وحسبما نقلته الإذاعة الوطنية، فإن الشركة ستكون خاضعة للقانون الجزائري. و ذلك للشروع في النشاطات الأولية المتعلقة بتطوير مشروع الفوسفات المدمج.

و يمتلك الطرف الجزائري نسبة 56 بالمائة من هذه الشركة الجديدة المسماة الشركة الجزائرية الصينية للأسمدة “ألجيرين شاينيس فارتيليزر كومباني”. في حين يملك الجانب الصيني نسبة 44 بالمائة.

و حسب المعطيات المتحصل عليها خلال حفل توقيع عقد الشركة. فيعتبر مشروع الفوسفات المدمج باستثمار يناهز سبعة مليار دولار. أول مشروع مدمج في الجزائر في مجال الإستغلال المنجمي و إنتاج الاسمدة.

كما سيتضمن مشروع تطوير و استغلال منجم الفوسفات ببلاد الحدبة و جبل العنق بولاية تبسة و التحويل الكيميائي للفوسفات بوادي الكبريت بولاية سوق أهراس و صناعة الاسمدة بحجر السود بولاية سكيكدة، إضافة إلى المنشآت المينائية الموجهة لميناء عنابة.

و بعد استكمال المشروع ستنتج الشركة في النهاية 5.4 مليون طن سنويا من الأسمدة. كما سيسمح المشروع بتوفير حوالي 12 ألف منصب شغل في مرحلة الإنشاء و في مرحلة الإستغلال حوالي 6 آلاف منصب شغل مباشر و 24 ألف منصب شغل غير مباشر.

و جاء اختيار الشريكين الصينيين نتاج اعلان عن دعوة مفتوحة لإبداء الاهتمام أطلقه الجانب الجزائري في شهر ماي 2021.